Харри Кейн выбрал новую цель после получения "Золотого мяча"

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн рассказал о своей следующей цели, передают Vesti.kz.

Накануне 33-летний форвард продлил контракт с немецким грандом. Это произошло после того, как Кейн стал обладателем "Золотого мяча".

"Лига чемпионов – это следующая большая цель для меня, а также для нашей команды. Я здесь буду находиться до 2029 года. Я бы соврал, если сказал, что не хочу выиграть хотя бы один трофей Лиги чемпионов", - передает слова Кейна инсайдер Фабрицио Романо.

После четырех туров общего этапа Лиги чемпионов "Бавария" набрала восемь баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Напомним, Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года. В составе мюнхенского клуба он дважды становился чемпионом Бундеслиги, завоевал Кубок Германии, а также дважды выиграл Суперкубок страны.

На данный момент на счету нападающего 156 голов и 41 передача в 161 официальном матче за "Баварию".

Харри Кейна "лишили" второго "Золотого мяча"

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