Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн рассказал о своем лучшем решении в жизни, передают Vesti.kz.

"Приход в "Баварию" был одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал в своей жизни. Пока я наслаждаюсь каждым моментом. Я хочу продолжить так же, как начал в прошлом сезоне, но важно то, что мы выигрываем трофеи. Мы хотим заявить об успехе как команда", - цитирует 31-летнего форварда derbyderbyderby.it.

Кейн перешел в "Баварию" летом прошлого года из "Тоттенхэма", подписав контракт до 30 июня 2027 года. Сумма сделки составила 95 миллионов евро.

По итогам сезона-2023/24 он забил 36 голов в Бундеслиге (плюс 8 в Лиге чемпионов) и впервые в карьере выиграл "Золотую бутсу".

В разное время защищал цвета "Лестера", "Норвича", "Миллуолла" и "Лейтона".

Кейн - автор гола месяца в Бундеслиге (октябрь 2023, ноябрь 2023, декабрь 2023, февраль 2024, апрель 2024), автор гола сезона в Бундеслиге (2023/24), лучший бомбардир чемпионата Германии (2023/24, 36 голов), лучший бомбардир Лиги чемпионов (2023/24, 8 голов). Вошел в символическую сборную Бундеслиги и в символическую сборную Лиги чемпионов (2023/24).