Германия
Сегодня 10:49
 

"Бавария" установила новый рекорд: такого ещё не было в истории Бундеслиги

"Бавария" установила новый рекорд: такого ещё не было в истории Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" установила новый рекорд результативности в чемпионате Германии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче 14-го тура Бунсделиги, в котором команда Венсана Компани сыграла вничью с "Майнцем" - 2:2. 

Эти голы стали для мюнхенского клуба 50-м и 51-м в сезоне Бундеслиги-2025/2026. Ранее ни одной команде в истории немецкого чемпионата не удавалось достичь такой результативности за столь короткий срок.

Ничья с "Майнцем" стала для "Баварии" лишь второй потерей очков в текущем национальном первенстве. Ранее мюнхенцы сыграли вничью с берлинским "Унионом".

При этом "Бавария" по-прежнему идёт без поражений и с 38 очками возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от ближайшего преследователя - "Лейпцига" составляет девять очков.


Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 14 12 2 0 51-11 38
2 РБ Лейпциг 14 9 2 3 29-16 29
3 Боруссия-09 Д 14 8 5 1 24-12 29
4 Байер 14 8 2 4 30-19 26
5 Хоффенхайм 14 8 2 4 29-20 26
6 Штутгарт-1893 14 8 1 5 25-22 25
7 Айнтрахт Фр 14 7 3 4 29-29 24
8 Унион 14 5 3 6 19-23 18
9 Фрайбург 14 4 5 5 21-23 17
10 Кельн 14 4 4 6 22-23 16
11 Боруссия М 14 4 4 6 18-22 16
12 Вердер 14 4 4 6 18-28 16
13 Вольфсбург 14 4 3 7 20-24 15
14 Гамбург 14 4 3 7 15-24 15
15 Аугсбург 14 4 1 9 17-28 13
16 Санкт-Паули 14 3 2 9 13-26 11
17 Хайденхайм 14 3 2 9 13-30 11
18 Майнц-05 14 1 4 9 13-26 7

