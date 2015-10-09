"Бавария" установила новый рекорд: такого ещё не было в истории Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" установила новый рекорд результативности в чемпионате Германии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче 14-го тура Бунсделиги, в котором команда Венсана Компани сыграла вничью с "Майнцем" - 2:2.

Эти голы стали для мюнхенского клуба 50-м и 51-м в сезоне Бундеслиги-2025/2026. Ранее ни одной команде в истории немецкого чемпионата не удавалось достичь такой результативности за столь короткий срок.

Ничья с "Майнцем" стала для "Баварии" лишь второй потерей очков в текущем национальном первенстве. Ранее мюнхенцы сыграли вничью с берлинским "Унионом".

При этом "Бавария" по-прежнему идёт без поражений и с 38 очками возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от ближайшего преследователя - "Лейпцига" составляет девять очков.

