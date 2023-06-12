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"Бавария" приготовила 100 миллионов евро для нового форварда

"Бавария" приготовила 100 миллионов евро для нового форварда
©ФК "Бавария"

Президент "Баварии" Герберт Хайнер рассказал, сколько клуб готов потратить на нового форварда в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

В минувшем сезоне мюнхенцы стали победителями Бундеслиги, а вот в Лиге чемпионов дошли до 1/4 финала, уступив по сумме двух игр будущему чемпиону турнира "Манчестер Сити" (0:3, 1:1).

"Бавария" может потратить 100 миллионов евро на нового нападающего. Ищем центрального форварда, увы, вариантов не так много. Они все достаточно дорогие, но мы ведем поиск. Новый форвард должен позволить клубу успешно выступать в национальном чемпионате и международных турнирах. Конкуренция на рынке жесткая, а наше предложение не такое уж большое, поэтому будет нелегко", - приводит слова Хайнера Sky Sports.

Ранее прошла информация, что нападающий мюнхенской "Баварии" Садио Мане может покинуть команду и продолжить карьеру в "Реале".

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Метки:
Бавария Бундеслига

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