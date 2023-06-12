"Реал" нашел нового нападающего после ухода Бензема

Нападающий мюнхенской "Баварии" Садио Мане может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации Fichajes, в услугах 31-летнего сенегальца заинтересован "Реал". Мадридский клуб находится в поисках усиления после ухода французского нападающего Карима Бензема в саудовский "Аль-Иттихад".

Отмечается, что "Бавария" собирается продать Мане. Мюнхенский клуб просит за трансфер форварда порядка 25-30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мане провел 36 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Контракт футболиста рассчитан еще на два сезона.

Ранее Мане играл в АПЛ за "Ливерпуль", с которым стал чемпионом Англии.

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