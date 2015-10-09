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"Бавария" нацелилась на таланта сборной Аргентины за 100 миллионов

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"Бавария" нацелилась на таланта сборной Аргентины за 100 миллионов ФК "Бавария" 2026/27. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к атакующему полузащитнику лиссабонской "Бенфики" и сборной Аргентины Джанлуке Престианни, передают Vesti.kz.

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Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к атакующему полузащитнику лиссабонской "Бенфики" и сборной Аргентины Джанлуке Престианни, передают Vesti.kz.

Престианни заинтересовал европейских грандов

По информации Footmercato, немецкий клуб рассматривает возможность приобретения 20-летнего аргентинца. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны французского "Пари Сен-Жермен", который также хотел бы видеть его в своём составе.

При этом руководство "Бенфики" оценивает своего игрока в 100 миллионов евро. Такая сумма может стать серьёзным препятствием для потенциальных покупателей.

Джанлука Престианни в составе Джанлука Престианни Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика Престианни в "Бенфике"

В сезоне-2026/2027 Престианни провёл за лиссабонскую команду 20 матчей во всех турнирах. На его счету 12 забитых мячей и шесть результативных передач.

Ранее Кейн раскрыл секрет "Золотого мяча" и назвал главную роль "Баварии".

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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 9 6 3 0 29-9 21
2 Боруссия-09 Д 9 6 3 0 16-7 21
3 Фрайбург 9 6 1 2 20-10 19
4 РБ Лейпциг 9 6 0 3 27-13 18
5 Байер 9 5 1 3 20-17 16
6 Вердер 9 4 3 2 17-15 15
7 Эльферсберг 9 4 1 4 17-18 13
8 Штутгарт-1893 9 4 0 5 15-15 12
9 Хоффенхайм 9 4 0 5 16-17 12
10 Айнтрахт Фр 9 3 3 3 15-20 12
11 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
12 Майнц-05 9 3 1 5 18-19 10
13 Падерборн-07 9 2 4 3 8-11 10
14 Аугсбург 9 2 3 4 20-20 9
15 Кельн 9 2 3 4 10-14 9
16 Унион 9 1 4 4 7-21 7
17 Шальке-04 9 1 3 5 5-11 6
18 Боруссия М 9 1 1 7 12-25 4

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