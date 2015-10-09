Мюнхенская "Бавария" рассматривает возможность приобретения нападающего сборной Бразилии Игора Тьяго из английского "Брентфорда", который может заменить травмированного Харри Кейна, передают Vesti.kz.

Тьяго заинтересовал сразу три клуба

По информации инсайдера Экрема Конура, бразильский форвард привлёк внимание руководства немецкого гранда, ищущего усиление атакующей линии после потери своего ведущего бомбардира.

Помимо "Баварии", за выступлениями 25-летнего футболиста следят лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Игор Тьяго Фото: Depositphotos/[email protected]

Контракт Тьяго рассчитан до 2031 года

Тьяго выступает за "Брентфорд" с лета 2024 года. Его действующее соглашение с английским клубом рассчитано до конца июня 2031 года, а рыночная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

Напомним, обладатель "Золотого мяча"-2026, капитан сборной Англии Харри Кейн получил травму и выбыл из состава немецкого гранда как минимум до конца текущего года.

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