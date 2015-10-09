Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Африканской конфедерации футбола (CAF), согласно которому сборной Сенегала было засчитано техническое поражение в финале Кубка африканских наций-2025, сообщают Vesti.kz.

Таким образом, в силе остался первоначальный результат встречи с Марокко - 1:0 в пользу сенегальцев.

Сенегальская федерация футбола обжаловала решение апелляционного комитета CAF, который в марте 2026 года аннулировал результат финала и присудил Марокко победу со счётом 3:0. CAS удовлетворил апелляцию Сенегала и восстановил команду в статусе обладателя трофея.

В финале, состоявшемся 18 января 2026 года в Рабате, сборная Сенегала победила Марокко со счётом 1:0. В концовке основного времени произошёл скандальный эпизод: после назначения пенальти в ворота сенегальцев игроки команды в знак протеста покинули поле. Игра была прервана более чем на 15 минут.

Капитан Сенегала Садио Мане убедил партнёров вернуться на поле. На 90+23-й минуте форвард Марокко Браим Диас не сумел реализовать пенальти, пробив «паненкой» прямо в руки голкиперу Эдуару Менди.

Развязка наступила в дополнительное время: Пап Гейе забил единственный мяч и принёс Сенегалу победу.

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