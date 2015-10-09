Скандал и незабитый пенальти: чем обернулся финал Кубка Африки Сенегал - Марокко

Сборная Сенегала по футболу стала победителем Кубка Африки, обыграв в финале хозяев турнира — команду Марокко, передают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. При этом на 90+24-й минуте марокканцы получили право на пенальти, однако Браим Диас не сумел его реализовать, пробив крайне неудачно. Перед этим сборная Сенегала в знак протеста против спорного решения арбитра о назначении 11-метрового удара даже покинула поле.

После эмоциональных разбирательств матч был возобновлён, а на 94-й минуте овертайма точный удар Папы Гейе принёс сенегальцам победу и титул в драматичном финале.

Сенегал выиграл Кубок Африки во второй раз в истории, тогда как сборная Марокко не может завоевать трофей с 1976 года.

