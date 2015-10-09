Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Вольная борьба
Разгромом обернулась схватка Казахстана за медаль чемпионата мира-2025

Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов принес сборной страны ещё одну медаль на чемпионате мира по борьбе-2025, который проходит в Загребе (Хорватия), передают Vesti.kz.

В схватке за третье место в весовой категории до 70 кг Кайпанов уверенно победил молдавского борца Василе Диакона со счётом 13:2, продемонстрировав высокий уровень техники и мастерства.

Эта бронза позволила Нуркоже Кайпанову дополнить коллекцию медалей чемпионатов мира: он уже становился серебряным призёром в Астане-2019 и завоёвывал золото в Тиране-2024. Таким образом, казахстанский спортсмен теперь имеет полный комплект медалей мирового уровня.

Напомним, ранее бронзовую медаль на этом чемпионате мира завоевал Асылжан Есенгелди в весовой категории до 61 кг.

Драматичный камбэк принёс Казахстану первую медаль ЧМ-2025 по борьбе


