Драматичный камбэк принёс Казахстану первую медаль ЧМ-2025 по борьбе

Казахстанский борец Асылжан Есенгелди принес сборной страны бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе-2025, проходящего в Загребе (Хорватия), передают Vesti.kz.

В схватке за третье место в весовой категории до 61 кг Есенгелди встретился с американцем Джаксеном Форрестом. Первый период сложился для казахстанца непросто — он уступил со счётом 2:6. Однако во второй половине Асылжан сумел переломить ход поединка и одержал победу с итоговым счётом 9:8.

Матч сопровождался несколькими спорными решениями арбитров, но тренерский штаб сборной Казахстана дважды использовал право на челлендж и оба раза подтвердил свою позицию, что помогло Есенгелди добиться победы.

Для Асылжана Есенгелди эта медаль стала первой наградой чемпионата мира во взрослой категории.

