Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Борьба
Сегодня 21:49
 

Драматичный камбэк принёс Казахстану первую медаль ЧМ-2025 по борьбе

  Комментарии (1)

Поделиться
Драматичный камбэк принёс Казахстану первую медаль ЧМ-2025 по борьбе ©instagram.com/qaz_team_official

Казахстанский борец Асылжан Есенгелди принес сборной страны бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе-2025, проходящего в Загребе (Хорватия), передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Казахстанский борец Асылжан Есенгелди принес сборной страны бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе-2025, проходящего в Загребе (Хорватия), передают Vesti.kz.

В схватке за третье место в весовой категории до 61 кг Есенгелди встретился с американцем Джаксеном Форрестом. Первый период сложился для казахстанца непросто — он уступил со счётом 2:6. Однако во второй половине Асылжан сумел переломить ход поединка и одержал победу с итоговым счётом 9:8.

Матч сопровождался несколькими спорными решениями арбитров, но тренерский штаб сборной Казахстана дважды использовал право на челлендж и оба раза подтвердил свою позицию, что помогло Есенгелди добиться победы.

Для Асылжана Есенгелди эта медаль стала первой наградой чемпионата мира во взрослой категории.

Один балл решил судьбу золота в дуэли Казахстан - Узбекистан на ЧМ-2025 по борьбе


Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   Финалы, мужчины
15 сентября 00:20   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Оралбай
Ничья
Зокиров
Проголосовало 61 человек

Реклама

Живи спортом!