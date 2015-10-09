Казахстан в драматичной схватке вырвал медаль ЧА-2026 по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Едыге Касымбек завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии-2026, который проходит в Бишкеке (Кыргызстан), в весовой категории до 125 килограммов, передают Vesti.kz.

В поединке за третье место казахстанец в напряжённой и равной борьбе сумел сломить сопротивление представителя Китая - У Бухеердуна. Схватка получилась максимально упорной и держала интригу до самого конца — победитель определился с минимальным преимуществом, всего в один балл. Итоговый счёт — 8:7 в пользу Касымбека.

Этот успех позволил Едыге Касымбеку подняться на третью ступень пьедестала почёта и принёс Казахстану ещё одну награду континентального первенства.

Отметим, что ранее в этот же день бронзовым призёром ЧА-2026 стал ещё один представитель Казахстана — Азамат Даулетбеков (до 92 кг).

