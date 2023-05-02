В ПСЖ были против поездки Месси в Саудовскую Аравию

Согласно информации L'Equipe, нападающий ПСЖ Лионель Месси посетил Саудовскую Аравию без одобрения главного тренера Кристофа Галтье и спортивного директора Луиша Кампуша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Однако Месси получил разрешение от катарского руководства ПСЖ. Последняя поездка Месси в Саудовскую Аравию связана с его обязанностями в качестве посла туризма.

Напомним, что ранее Месси уже откладывал свою поездку в Саудовскую Аравию после поражения от "Баварии" в Лиге чемпионов, но из-за жаркой погоды в стране было невозможно отложить визит еще раз.

Однако отсутствие Месси на тренировке в понедельник вызвало недовольство некоторых игроков, которые были "шокированы" его поездкой.

Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Известны подробности