Узбекский талант переходит в "Ман Сити". Почему казахстанцев нет в топ-клубах?

Стало известно, что 20-летний защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов подпишет контракт с английским клубом "Манчестер Сити". Этот трансфер вызвал бурное обсуждение в футбольном сообществе, включая Казахстан, где на ситуацию отреагировал главный тренер казахстанского клуба "Кайсар" Виктор Кумыков, сообщают Vesti.kz со ссылкой на upl.uz.

Кумыков подчеркнул, что Хусанов заслужил переход в "Манчестер Сити" благодаря впечатляющим выступлениям в белорусском чемпионате и французском "Лансе", где он продемонстрировал значительный прогресс. Однако тренер отметил, что важнейшую роль в успешном росте молодых игроков играет качественная подготовка и работа тренеров. Талант сам по себе не гарантирует успеха — для раскрытия потенциала необходимо наличие современной инфраструктуры и грамотная тренерская работа.

По мнению Кумыкова, именно недостаток этих факторов является причиной отсутствия казахстанских футболистов в ведущих европейских лигах. Он отметил, что несмотря на наличие талантливых игроков, в Казахстане часто не хватает эффективной работы тренеров и современных тренировочных баз, что ограничивает возможности для игроков выходить на международный уровень.

Тренер "Кайсара" выделил клубы "Кайрат" и, возможно, один из шымкентских клубов как примеры команд с более развитыми инфраструктурными возможностями. Однако он подчеркнул, что в целом ситуация в стране требует значительных изменений. Инвестиции в детско-юношеский футбол и создание современных тренировочных баз являются ключом к успеху на международной арене.

Напомним, что по информации журналиста Фабрицио Романо, контракт Хусанова с "Манчестер Сити" заключен до июня 2029 года.