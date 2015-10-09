Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Франция
Сегодня 17:40
 

Талант "Реала" установил рекорд за новый клуб без матча

  Комментарии

Поделиться
Талант "Реала" установил рекорд за новый клуб без матча ©ФК "Реал" Мадрид

Нападающий мадридского "Реала" Эндрик установил рекорд сразу после перехода в новый клуб - французский "Лион", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий мадридского "Реала" Эндрик установил рекорд сразу после перехода в новый клуб - французский "Лион", сообщают Vesti.kz.

23 декабря "Лион" объявил о трансфере Эндрика через свой официальный аккаунт в Instagram. Видео, посвящённое переходу бразильца, вызвало большой интерес у болельщиков и стало самым просматриваемым в истории клуба в соцсетях.

По состоянию на 27 декабря видеоролик с участием Эндрика набрал порядка 17 миллионов просмотров, установив новый клубный рекорд.

Эндрик может дебютировать за "Лион" уже 3 января, когда команда отправится в гости к "Монако".


Напомним, "Лион" арендовал Эндрика до лета 2026 года.

В текущем сезоне 19-летний нападающий сыграл всего три матча за "Реал" во всех турнирах, проведя на поле суммарно 99 минут. Результативными действиями бразилец не отметился.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ланс 16 12 1 3 28-13 37
2 ПСЖ 16 11 3 2 35-14 36
3 Марсель Олимпик 16 10 2 4 36-15 32
4 Лилль 16 10 2 4 33-20 32
5 Лион 16 8 3 5 22-16 27
6 Ренн Стад 16 7 6 3 27-24 27
7 Тулуза 16 6 5 5 24-19 23
8 Страсбур 16 7 2 7 25-20 23
9 Монако ФК 16 7 2 7 26-27 23
10 Анже 16 6 4 6 17-18 22
11 Брест 16 5 4 7 21-27 19
12 Лорьян 16 4 6 6 19-28 18
13 Ницца Олимпик 16 5 2 9 19-29 17
14 Париж 16 4 4 8 21-29 16
15 Гавр 16 3 6 7 13-22 15
16 Осер 16 3 3 10 14-25 12
17 Нант 16 2 5 9 14-28 11
18 Метц 16 3 2 11 17-37 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Бергамо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 декабря 00:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Аталанта
Ничья
Интер
Проголосовало 9 человек

Реклама

Живи спортом!