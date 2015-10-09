Талант "Реала" установил рекорд за новый клуб без матча

Нападающий мадридского "Реала" Эндрик установил рекорд сразу после перехода в новый клуб - французский "Лион", сообщают Vesti.kz.

23 декабря "Лион" объявил о трансфере Эндрика через свой официальный аккаунт в Instagram. Видео, посвящённое переходу бразильца, вызвало большой интерес у болельщиков и стало самым просматриваемым в истории клуба в соцсетях.

По состоянию на 27 декабря видеоролик с участием Эндрика набрал порядка 17 миллионов просмотров, установив новый клубный рекорд.

Эндрик может дебютировать за "Лион" уже 3 января, когда команда отправится в гости к "Монако".

Напомним, "Лион" арендовал Эндрика до лета 2026 года.

В текущем сезоне 19-летний нападающий сыграл всего три матча за "Реал" во всех турнирах, проведя на поле суммарно 99 минут. Результативными действиями бразилец не отметился.

