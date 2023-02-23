Стало известно, что Неймар сказал советнику ПСЖ во время ссоры

Стало известно, что нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар сказал футбольному советнику клуба Луишу Кампушу во время ссоры, сообщает корреспондент Vesti.kz. Инцидент произошел после поражения парижан от "Монако" (1:3) в матче 23-го тура чемпионата Франции.

В раздевалке Кампуш выразил недовольство игрой парижан уже в перерыве после первого тайма, резко высказавшись в отношении некоторых игроков.

По данным Le Parisien, Неймар сказал советнику: "Не тебе со мной разговаривать, ты не мой тренер".

Позже сам бразилец подтвердил факт ссоры с Кампушем на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией".

"Мы не сошлись во мнениях. Такое случается каждый день, но я люблю их всех. Это как с моей девушкой. Футбол – это не только любовь и дружба. Есть уважение, но случаются и споры", – сказал Неймар.

Напомним, Неймар получил травму в матче 24-го тура французской Лиги 1 с "Лиллем" (4:3). У бразильца выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 11 результативных передач.

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