Неймар поругался в раздевалке после поражения ПСЖ от "Монако"

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар поссорился с футбольным советником французского клуба Луишем Кампушем. Случилось это в раздевалке после поражения от "Монако" в рамках 23-го тура чемпионата, сообщает RMC Sport.

Встреча команд прошла в Монако на стадионе "Луи II" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Отмечается, что Неймар и Кампуш вступили в перепалку на португальском языке. Также участие в ссоре принимал капитан команды Маркиньос.

Ранее сообщалось, что Неймар остался недоволен игрой некоторых одноклубников в матче с "Монако".

При этом главный тренер парижан Кристоф Гальтье не скрывал своего беспокойства по поводу поражения и обстановки вокруг команды.

"Если бы я не волновался, это было бы серьезно. У нас очень плотный график и много травмированных игроков, что ослабляет нашу команду. Я понимаю гнев болельщиков, он закономерен, мы должны быть едины", - сказал Гальтье.

Для ПСЖ это поражение стало третьим в текущем чемпионате, несмотря на это, команда с 54 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. Вот только отрыв от идущего на втором месте "Марселя" сократился до пяти пунктов.

В следующем туре, 19 февраля, ПСЖ дома примет "Лилль".

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