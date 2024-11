Стали известны планы ПСЖ на игрока за 2 миллиарда

"Пари Сен-Жермен" хочет сохранить в составе португальского футболиста Нуну Мендеша, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ близок к заключению нового соглашения с Мендешем. В настоящее время согласовываются последние детали, так как новый контракт будет действовать до июня 2029 года.

🔴🔵 Paris Saint-Germain are closing in on the agreement with Nuno Mendes over new deal!



Final details being sorted as the new contract will be valid until June 2029, part of Luis Campos plans as PSG trust Nuno for the future.



Hakimi and Nuno, both extending. pic.twitter.com/FOtxbZz39B