Стали известны планы Неймара после перехода в саудовский клуб

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Неймар намерен вернуться в Европу через один или два года выступлений в Саудовской Аравии. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, бразилец представляет свое возвращение в Европу перед чемпионатом мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и "Аль-Хиляль" достигли договоренности о переходе Неймара. Парижане получат за бразильского нападающего 60 миллионов евро, а сам футболист получит за два года в новой команде 180 миллионов евро.

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Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. Контракт бразильца с парижанами действует до июня 2025 года.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар сыграл за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

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