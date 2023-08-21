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Новости спорта Футбол Франция
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Стала известна позиция руководства ПСЖ по Мбаппе

Стала известна позиция руководства ПСЖ по Мбаппе
©instagram.com/k.mbappe

В руководстве французского "Пари Сен-Жермена" полностью уверены, что нападающий команды Килиан Мбаппе останется в клубе. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По информации источника, такие настроения у боссов ПСЖ появились после разговора Мбаппе с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Парижане не ожидают, что мадридский "Реал" сделает предложение по переходу нападающего в ближайшие две недели до закрытия трансферного окна.

Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ

Ранее Мбаппе отказался от активации автоматического продления контракта еще на сезон и намеревался покинуть команду в 2024 году в качестве свободного агента. После этого ПСЖ исключил форварда из состава на предсезонные сборы.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе успел сыграть за ПСЖ в одном матче чемпионата Франции и отметился забитым мячом.

Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

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