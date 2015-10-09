Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Франция
Сегодня 07:30
 

Со счётом 5:0 обернулся матч ПСЖ с "Марселем" в Лиге 1

Со счётом 5:0 обернулся матч ПСЖ с "Марселем" в Лиге 1

Футболисты "Пари Сен-Жермен" разгромили дома "Марсель" в 21-м туре Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже, завершилась со счётом 5:0.

Дубль в первом тайме оформил Усман Дембеле (12-я и 37-я минуты). После перерыва парижане в третий раз отпраздновали успех благодаря автоголу Факундо Медины (64-я). Впоследствии преимущество хозяев поля развили Хвича Кварацхелия (66-я) и Ли Кан Ин (74-я).

ПСЖ, набрав 51 балл, занимает первое место в турнирной таблице, а "Марсель" идёт четвёртым, имея в активе 39 очков.

В следующем туре ПСЖ сыграет на выезде с "Ренном" (13 февраля), а "Марсель" примет дома "Страсбур" (15 февраля).

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 21 16 3 2 48-16 51
2 Ланс 21 16 1 4 37-17 49
3 Лион 21 13 3 5 34-20 42
4 Марсель Олимпик 21 12 3 6 46-27 39
5 Лилль 21 10 3 8 34-30 33
6 Ренн Стад 21 8 7 6 31-34 31
7 Тулуза 21 8 6 7 31-24 30
8 Страсбур 21 9 3 9 34-27 30
9 Анже 21 8 5 8 22-25 29
10 Монако ФК 21 8 4 9 32-33 28
11 Лорьян 21 7 7 7 27-33 28
12 Брест 21 7 5 9 28-33 26
13 Гавр 21 5 8 8 18-26 23
14 Ницца Олимпик 21 6 5 10 27-38 23
15 Париж 21 5 7 9 26-34 22
16 Осер 21 3 5 13 14-29 14
17 Нант 21 3 5 13 19-37 14
18 Метц 21 3 4 14 21-46 13

