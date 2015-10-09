Со счётом 5:0 обернулся матч ПСЖ с "Марселем" в Лиге 1

Футболисты "Пари Сен-Жермен" разгромили дома "Марсель" в 21-м туре Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже, завершилась со счётом 5:0.

Дубль в первом тайме оформил Усман Дембеле (12-я и 37-я минуты). После перерыва парижане в третий раз отпраздновали успех благодаря автоголу Факундо Медины (64-я). Впоследствии преимущество хозяев поля развили Хвича Кварацхелия (66-я) и Ли Кан Ин (74-я).

ПСЖ, набрав 51 балл, занимает первое место в турнирной таблице, а "Марсель" идёт четвёртым, имея в активе 39 очков.

В следующем туре ПСЖ сыграет на выезде с "Ренном" (13 февраля), а "Марсель" примет дома "Страсбур" (15 февраля).

