"Пари Сен-Жермен" обыграл на своём поле "Лорьян" в 12-м туре французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча в Париже завершилась со счётом 2:0. Отличились Сенни Маюлю (32-я минута) и Усман Дембеле (67-я). На 85-й минуте гости имели шанс отыграть один мяч, но Ибраима Бальде не реализовал пенальти.

Для российского голкипера парижан Матвея Сафонова это четвёртый в чемпионате Франции матч, в котором он сохранил свои ворота на замке.

ПСЖ, набрав 29 очков, уверенно лидирует в турнирной таблице, тогда как "Лорьян" занимает 11-е место с 16 очками.

В следующем туре ПСЖ сыграет на выезде с "Тулузой" (4 декабря), а "Лорьян" встретится в гостях против "Страсбура" (5 декабря).

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