Революция в ПСЖ: теперь платят за то, что раньше не считалось статистикой

В "Пари Сен-Жермен" ввели необычную систему мотивации, направленную на развитие командной игры, сообщают Vesti.kz.

Как информирует L'Équipe, теперь игроки получают дополнительные бонусы не только за голы и ассисты, но и за так называемые предголевые передачи — действия, которые запускают результативную атаку.

По задумке клуба, такая модель помогает глубже раскрыть тактическую философию главного тренера Луис Энрике. Анализ предголевых действий позволяет лучше понять структуру атак и логику комбинационной игры команды.

Особое внимание вызывают редкие эпизоды, когда футболист успевает одновременно поучаствовать сразу в двух ключевых фазах атаки — и начать её, и завершить.

Яркий пример произошёл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:0), сыгранном 8 апреля. В том поединке Хвича Кварацхелия отличился после многоходовой атаки с участием Жоау Невеша — при этом грузинский форвард фактически стал и автором предголевой передачи в том же эпизоде.

