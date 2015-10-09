ПСЖ задумал подписать пожизненный контракт с легендарным тренером

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" рассматривает беспрецедентный шаг — заключение пожизненного соглашения с главным тренером команды, испанцем Луисом Энрике, передают Vesti.kz.

Исторический контракт для Энрике

Как сообщает AS, в парижском клубе всерьёз обсуждают возможность подписания первого в истории футбола пожизненного контракта с наставником команды. В ПСЖ считают 55-летнего специалиста идеальной фигурой для долгосрочного развития проекта и готовы предложить ему самый дорогой и престижный контракт в истории клуба.

На данный момент действующее соглашение Луиса Энрике с чемпионами Франции рассчитано до лета 2027 года, однако руководство парижан уже задумывается о его будущем далеко за пределами этого срока.

Золотая эпоха ПСЖ под руководством Энрике

Луис Энрике возглавил ПСЖ летом 2023 года и за короткое время превратил команду в один из сильнейших клубов мира. Под его руководством парижане:

дважды выиграли чемпионат Франции;

стали двукратными обладателями Кубка Франции и Суперкубка страны;

впервые в истории клуба завоевали Лигу чемпионов (сезон-2024/2025);

добавили в коллекцию Межконтинентальный кубок.

Эти успехи сделали испанца ключевой фигурой в современной истории ПСЖ и усилили его позиции внутри клуба.

Легендарное прошлое в "Барселоне"

До работы в Париже Луис Энрике уже вписал своё имя в историю европейского футбола. Он по-прежнему остаётся последним тренером "Барселоны", которому удалось выиграть Лигу чемпионов — это произошло в 2015 году, когда каталонцы оформили знаменитый требл.

Также в его послужном списке значатся чемпионства и трофеи в Испании, работа со сборной Испании и репутация одного из самых требовательных и системных тренеров своего поколения.

Сочетание громких побед, харизмы и стабильности заставляет руководство ПСЖ задумываться о по-настоящему уникальном контракте, способном навсегда связать клуб с Луисом Энрике.

