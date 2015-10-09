Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Франция
Сегодня 19:23
 

ПСЖ задумал подписать пожизненный контракт с легендарным тренером

  Комментарии

Поделиться
ПСЖ задумал подписать пожизненный контракт с легендарным тренером Луис Энрике. ©Depositphotos/canno73

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" рассматривает беспрецедентный шаг — заключение пожизненного соглашения с главным тренером команды, испанцем Луисом Энрике, передают Vesti.kz.

Поделиться

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" рассматривает беспрецедентный шаг — заключение пожизненного соглашения с главным тренером команды, испанцем Луисом Энрике, передают Vesti.kz.

Исторический контракт для Энрике

Как сообщает AS, в парижском клубе всерьёз обсуждают возможность подписания первого в истории футбола пожизненного контракта с наставником команды. В ПСЖ считают 55-летнего специалиста идеальной фигурой для долгосрочного развития проекта и готовы предложить ему самый дорогой и престижный контракт в истории клуба.

На данный момент действующее соглашение Луиса Энрике с чемпионами Франции рассчитано до лета 2027 года, однако руководство парижан уже задумывается о его будущем далеко за пределами этого срока.

Золотая эпоха ПСЖ под руководством Энрике

Луис Энрике возглавил ПСЖ летом 2023 года и за короткое время превратил команду в один из сильнейших клубов мира. Под его руководством парижане:

  • дважды выиграли чемпионат Франции;
  • стали двукратными обладателями Кубка Франции и Суперкубка страны;
  • впервые в истории клуба завоевали Лигу чемпионов (сезон-2024/2025);
  • добавили в коллекцию Межконтинентальный кубок.
  • Эти успехи сделали испанца ключевой фигурой в современной истории ПСЖ и усилили его позиции внутри клуба.


Легендарное прошлое в "Барселоне"

До работы в Париже Луис Энрике уже вписал своё имя в историю европейского футбола. Он по-прежнему остаётся последним тренером "Барселоны", которому удалось выиграть Лигу чемпионов — это произошло в 2015 году, когда каталонцы оформили знаменитый требл.

Также в его послужном списке значатся чемпионства и трофеи в Испании, работа со сборной Испании и репутация одного из самых требовательных и системных тренеров своего поколения.

Сочетание громких побед, харизмы и стабильности заставляет руководство ПСЖ задумываться о по-настоящему уникальном контракте, способном навсегда связать клуб с Луисом Энрике.

Объявлены фавориты на "Золотой мяч" - 2026: Дембеле 6-й, а Месси ворвался в 10-ку

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ланс 16 12 1 3 28-13 37
2 ПСЖ 16 11 3 2 35-14 36
3 Марсель Олимпик 16 10 2 4 36-15 32
4 Лилль 16 10 2 4 33-20 32
5 Лион 16 8 3 5 22-16 27
6 Ренн Стад 16 7 6 3 27-24 27
7 Тулуза 16 6 5 5 24-19 23
8 Страсбур 16 7 2 7 25-20 23
9 Монако ФК 16 7 2 7 26-27 23
10 Анже 16 6 4 6 17-18 22
11 Брест 16 5 4 7 21-27 19
12 Лорьян 16 4 6 6 19-28 18
13 Ницца Олимпик 16 5 2 9 19-29 17
14 Париж 16 4 4 8 21-29 16
15 Гавр 16 3 6 7 13-22 15
16 Осер 16 3 3 10 14-25 12
17 Нант 16 2 5 9 14-28 11
18 Метц 16 3 2 11 17-37 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Суперкубок Италии 2025/26   •   Саудовская Аравия   •   Финал, мужчины
23 декабря 00:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Болонья
Болонья
(Болонья)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Болонья
Проголосовало 462 человек

Реклама

Живи спортом!