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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ задумал избавиться от Неймара. Бразилец снова оказался в эпицентре скандала

ПСЖ задумал избавиться от Неймара. Бразилец снова оказался в эпицентре скандала
©ФК ПСЖ

Руководство французского клуба "Пари Сен-Жермен" вновь задумалось о продаже бразильского нападающего Неймара в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Летом 2022 года парижане уже пытались расстаться со скандальным бразильцем, но тогда не нашлось покупателя. Контракт Неймара был рассчитан до 2025 года, но в прошлом году его продлили до 2027-го, что вызвало много вопросов во Франции из-за непростого характера форварда.

После недавнего матча с "Монако" (1:3) Неймар поругался в раздевалке команды с футбольным советником ПСЖ Луишем Кампушем, что также могло подвигнуть руководство клуба к вероятному расставанию с бразильцем. Ранее у Неймара был конфликт с не менее звездным одноклубником Килианом Мбаппе (Неймар был недоволен эгоистичным поведением француза на поле, а тот - растущим влиянием бразильца в раздевалке).

В текущем чемпионате Франции Неймар провел 19 матчей за парижан, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

В 2017 году ПСЖ купил бразильского форварда у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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Метки:
Неймар ПСЖ

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