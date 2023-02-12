ПСЖ влетел "Монако" в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" проиграл в гостях "Монако" в рамках 23-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Монако на стадионе "Луи II" и завершилась со счетом 3:1. У хозяев поля отличился Александр Головин (4-я минута) и дубль оформил Виссам Бен Йеддер (18-я, 45+1-я). В составе гостей один мяч отыграл Уоррен Заир-Эмери (39-я).

Несмотря на поражение, ПСЖ с 54 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, а "Монако" набрал 47 баллов и вышел на третье место.

В следующем туре, 19 февраля, "Монако" в гостях сыграет с "Брестом", а ПСЖ дома примет "Лилль".

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