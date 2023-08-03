ПСЖ выбрал новых нападающих для усиления

Французский "Пари Сен-Жермен" намерен усилить атакующую линию команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, парижане уже согласовали переходы в клуб вингера "Барселоны" Усмана Дембеле и нападающего лиссабонской "Бенфики" Гонсалу Рамуша.

Также руководств ПСЖ хочет приобрести еще двух форвардов - Брэдли Баркола из "Лиона" и Рандаля Коло Муани из немецкого "Айнтрахта".

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За 20-летнего Баркола парижане предложилт "Лиону" около 30 миллионов евро, однако клуб настроен получить за своего игрока больше.

24-летний Коло Муани является одним из приоритетных вариантов парижан для усиления состава, так как он соответствует новой политике клуба по подписанию молодых французских футболистов.

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