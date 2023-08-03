ПСЖ договорился с партнером Роналду. Известна сумма трансфера

Нападающий "Бенфики" и сборной Португалии Гонсалу Рамуш близок к переходу во французский "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 22-летний форвард уже согласовал контракт с парижанами. Речь идет о соглашении до 2028 года.

Отмечается, что трансфер Рамуша обойдется ПСЖ в 80 миллионов евро, включая бонусы. Эту сумму запрашивала "Бенфика", отмечает A Bola.

ПСЖ хочет как можно быстрее завершить работу над трансфером Рамуша. В парижском клубе оптимистично настроены по поводу сделки.

В минувшем сезоне Рамуш провел 47 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2026 года.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. В составе сборной Португалии, где он играет с Криштиану Роналду, Рамуш провел семь игр и забил четыре гола.









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