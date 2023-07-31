Футболист "Барселоны" за 100 миллионов согласился перейти в ПСЖ

Нападающий каталонской "Барселоны" Усман Дембеле согласился перейти во французский "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Санти Ауны, француз договорился с парижанами о соглашении до 2028 года. ПСЖ заплатит за трансфер 50 миллионов евро, половина из которых достанется самому футболисту.

Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года, куда он перешел из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 француз провел 35 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 60 миллионов евро.

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