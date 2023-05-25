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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ сделал предложение сменщику Месси

ПСЖ сделал предложение сменщику Месси
©ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" сделал предложение "Манчестер Сити" по трансферу нападающего Бернарду Силвы. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, руководство "горожан" и сам португалец примут решение о переходе после завершения текущего сезона. Сейчас Силва сосредоточен на подготовке к финалу Лиги чемпионов и еще не дал свое согласие.

ПСЖ рассматривает Силву как приоритетную цель для усиления состава. Руководство парижан считает португальца целью номер один, чтобы заменить Лионеля Месси, контракт с которым истекает в конце сезона.

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В текущем сезоне на счету Силвы 51 матч за "Сити" во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Контракт 28-летнего португальца с "горожанами" рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 37 28 5 4 94-32 89
2 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3 Ньюкасл Юнайтед 37 19 13 5 67-32 70
4 Манчестер Юнайтед 36 21 6 9 52-41 69
5 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6 Брайтон энд Хов Альбион 37 18 8 11 71-51 62
7 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12 Челси 36 11 10 15 36-42 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 37 11 8 18 31-53 41
14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41-53 40
15 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18 Лестер Сити 37 8 7 22 49-67 31
19 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47-74 31
20 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24

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Метки:
ПСЖ Манчестер Сити АПЛ Месси Лионель

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