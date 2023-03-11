В ПСЖ рассказали о будущем Месси и Рамоса после провала в ЛЧ

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Кристоф Гальтье ответил на вопрос о будущем в команде аргентинского форварда Лионеля Месси и испанского защитника Серхио Рамоса, передают Vesti.kz.

Их контракты истекают 30 июня.

"Я не сомневаюсь в способностях таких невероятных игроков, как Месси и Рамос. Они выиграли так много трофеев за свою карьеру, и их также выбивали из многих соревнований. Они знают, как переключаться от одной игры к другой. Что касается личных контрактных обязательств, то они привыкли справляться с этими сроками", - приводит его слова TNT Sports.