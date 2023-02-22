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ПСЖ призвали продать Месси. Трансфер Лео назвали провалом

ПСЖ призвали продать Месси. Трансфер Лео назвали провалом
©twitter.com/PSG_English

Бывший футболист "Пари Сен-Жермена" Жером Ротен призвал парижский клуб продать Лионеля Месси или Неймара, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его мнению, трансфер аргентинца был провалом для парижан, а команду следует строить вокруг Килиана Мбаппе.

"Разбить трио МНМ - приоритетная задача ПСЖ. Приоритет в том, чтобы убрать хотя бы одного. Я говорю о Месси или Неймаре, не о Мбаппе, конечно. Если Килиану захочется чего-то нового, для ПСЖ это станет трагедией.

Месси был аномалией с момента своего прихода в ПСЖ. Тяжело так говорить о таком игроке, который так сильно повлиял на историю футбола. Но это реальность, к сожалению. Конечно, он тоскует после ухода из "Барселоны". Даже если он говорит, что сегодня в его жизни все наладилось, на поле этого не видно. Не видно особого удовлетворения.

Сейчас я полностью на стороне клуба. Луиш Кампуш должен взять на себя ответственность и признать, что приход Месси не обязательно был хорошим событием, что это был провал.

А еще возникает вопрос о Неймаре. Только в Англии могут позволить себе игрока с такой зарплатой. Я даже не говорю о трансфере, потому что я думаю, что ПСЖ признал тот факт, что они никогда не продадут Неймара за 200 миллионов евро или за 220, как они купили его в свое время.

Но хотя бы снизьте цену вдвое, чтобы сэкономить его зарплату, потому что есть финансовый фэйр-плей.

Если ПСЖ действительно хочет начать новый спортивный проект, я думаю, нужно расстаться с высокооплачиваемыми игроками", – приводит слова Ротена RMC Sport.

Месси решил уйти из ПСЖ и выбрал новый клуб

Напомним, Месси провел в системе "Барселоны" почти 20 лет, после чего в 2021 году перешел в ПСЖ. Контракт семикратного обладателя "Золотого мяча" с парижанами истекает в июне 2023 года. Сообщалось, что аргентинец может вернуться в каталонский клуб.

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Метки:
ПСЖ Месси Лионель Неймар

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