Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

ПСЖ придумал способ заработать миллионы на уходе Мбаппе

ПСЖ придумал способ заработать миллионы на уходе Мбаппе
©instagram.com/k.mbappe/

Президент "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелаифи и нападающий команды Килиан Мбаппе урегулировали конфликт. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, 24-летний форвард и его представители долго вели переговоры с руководством ПСЖ и в данный момент стороны приблизились к компромиссу. Отмечается, что Мбаппе близок к продлению контракта с парижанами, который истекает в 2024 году.

Стороны достигли договоренности, согласно которой клуб получит денежную компенсацию в случае ухода нападающего. Устное соглашение последовало после серии бесед Мбаппе с президентом ПСЖ. Итогом переговоров может стать подписание с 24-летним футболистом нового долгосрочного контракта. Согласно новым условиям, парижане получат частичную компенсацию в 150 миллионов фунтов (190,5 миллиона долларов), если Мбаппе покинет клуб.

По информации СМИ, ПСЖ готов продать Мбаппе в летнее трансферное окно. Руководство парижан отпустит футболиста за 250 миллионов евро.

Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ

Ранее Мбаппе отказался использовать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года. СМИ сообщали, что он перейдет в "Реал", однако мадридский клуб предложений о трансфере до сих пор не сделал.

После этого ПСЖ исключил форварда из состава на предсезонные сборы. Также Мбаппе был отлучен от основного состава и пропустил первый тур Лиги 1. В итоге трансфер в "Реал" не состоялся и француза вернули в команду, он даже забил гол.

Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

В прошлом сезоне Килиан принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 11:13
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ В ПСЖ провели тайное голосование по Мбаппе
Сегодня , 09:11
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ Мбаппе договорился с ПСЖ. Подробности
Вчера , 15:21
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ ПСЖ придумал способ заработать миллионы на уходе Мбаппе
Вчера , 10:24
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ Появились новости о будущем Мбаппе в ПСЖ
Вчера , 08:05
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ ПСЖ выставил ценник на Мбаппе. Назван покупатель
21 августа, 14:56
Франция
©instagram.com/k.mbappe Стала известна позиция руководства ПСЖ по Мбаппе
21 августа, 10:49
Франция
©ПСЖ Появились неожиданные подробности трансфера Мбаппе в "Реал"
20 августа, 07:24
Франция
©ФК ПСЖ Мбаппе забил первый гол в сезоне, но это не помогло ПСЖ в Лиге 1
18 августа, 22:12
Франция
©psg.fr Мбаппе и Дембеле вошли в заявку ПСЖ на матч с "Тулузой"
18 августа, 20:27
Франция
©instagram.com/sergioricogonzalez1 Голкипер ПСЖ выписан из больницы после тяжелого инцидента
17 августа, 22:03
Франция
©instagram.com/neymarjr Стало известно, кому из игроков ПСЖ досталась "10" после ухода Неймара
17 августа, 21:24
Франция
©instagram.com/psg Неймар попрощался с игроками ПСЖ
17 августа, 12:51
Франция
©instagram.com/psg/ ПСЖ согласовал контракты с двумя новыми нападающими
16 августа, 16:03
Франция
©ПСЖ Друг Месси ушел из ПСЖ и нашел новый клуб
16 августа, 08:56
Франция
©alhilal.com "Аль-Хиляль" официально объявил о трансфере Неймара
15 августа, 15:25
Франция
©instagram.com/neymarjr Стало известно о желании Неймара вернуться в "Барселону"
15 августа, 12:52
Франция
©instagram.com/neymarjr ПСЖ нашел замену Неймару
14 августа, 16:24
Франция
©instagram.com/neymarjr Неймар подписал контракт с новым клубом. Известны детали
14 августа, 15:00
Франция
©instagram.com/neymarjr Стали известны планы Неймара после перехода в саудовский клуб
14 августа, 13:11
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе может лишиться 40 миллионов. Подробности
14 августа, 12:24
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ Стало известно, почему Мбаппе решил остаться в ПСЖ
14 августа, 11:04
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе не достанется "Реалу" бесплатно. Подробности
14 августа, 08:29
Франция
©twitter.com/FabrizioRomano Стали известны подробности перехода Неймара в саудовский клуб
13 августа, 15:26
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе вернули к тренировкам с основой ПСЖ
13 августа, 13:05
Франция
©psg.fr Луис Энрике высказался о неожиданном старте ПСЖ
13 августа, 10:42
Франция
©instagram.com/neymarjr Появился инсайд о будущем Неймара. Он получил "огромное предложение"
13 августа, 10:17
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе и ПСЖ возобновили переговоры о контракте
13 августа, 08:31
Франция
©twitter.com/PSG_inside ПСЖ без Мбаппе и Неймара оконфузился в первом туре Лиги 1
12 августа, 11:02
Франция
©twitter.com/dembouz Дембеле переходит из "Барселоны" в ПСЖ
11 августа, 23:54
Франция
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ примет радикальное решение по Мбаппе

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus