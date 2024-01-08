В ПСЖ отреагировали на "уход" Мбаппе: форвард договорился с новым клубом

Во французском "Пари Сен-Жермен" ничего не знает о достигнутом соглашении между нападающим клуба Килианом Мбаппе и мадридским "Реалом", сообщает Vesti.kz.

По информации источника RMC Sport, руководство клуба ожидало и ожидает окончательного решения 25-летнего форварда. Оно призывает не обращать внимание на неофициальные данные.

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" достиг полного соглашения с Мбаппе. Нападающий выступает за ПСЖ с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи.

ПСЖ располагается на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике 40 очков в 17 матчах.