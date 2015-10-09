ПСЖ отказался от звезды "Реала": решение принял лично Энрике

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике попросил руководство клуба отказаться от идеи подписания Винисиуса Жуниора в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional, наставник парижан напрямую дал понять, что не считает переход вингера мадридского "Реала" целесообразным на данном этапе.

По мнению Энрике, громкое имя игрока не должно ставиться выше командного баланса и устойчивости проекта.

Тренер опасается, что возможные медийные и поведенческие риски способны перевесить чисто футбольную выгоду от трансфера. При этом речь идет не о способностях Винисиуса как футболиста, а о его дисциплине, тактической вовлеченности и потенциальном влиянии на атмосферу внутри коллектива.

На фоне насыщенного и непростого трансферного лета ПСЖ вынужден особенно внимательно подходить к каждому решению.

В клубе понимают, что даже приобретение топ-игрока с неоднозначным профилем может нарушить хрупкий баланс в команде, которая уже доказала свою конкурентоспособность без перекоса в сторону индивидуальных звезд.

Чем хорош Винисиус?

Винисиус – один из системообразующих футболистов мадридского "Реала", вместе с которым он выиграл более десяти титулов на клубном уровне. В активе бразильца две победы в Лиге чемпионов (сезоны 2021/22 и 2023/24), а также три чемпионских титула Ла Лиги.

Именно Винисиус стал автором решающего мяча в финале ЛЧ-2024, а по итогам турнира был признан его лучшим игроком. Кроме того, он входит в число самых результативных ассистентов в истории "Реала".

Перес принял решение по назначению Гвардиолы в "Реал"

Ранее стало известно, что наставник парижан может возглавить "Барселону".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!