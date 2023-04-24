ПСЖ определился с будущим Месси: клуб хочет выбрать новое развитие

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, вероятно, покинет французский клуб этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на Mirror.

Отмечается, что ПСЖ уже не стремится всеми силами сохранить в составе аргентинца, контракт с которым истекает 30 июня. Более того, его готовы отпустить бесплатно.

При этом руководство клуба хочет переориентировать проект развития клуба на подписание молодых французских талантов и делать ставку на воспитанников клуба. Отныне парижане не планируют приглашать звездных футболистов. Поэтому не исключается уход других футболистов - Неймара и Килиана Мбаппе, хотя последнего, наверняка, попытаются отговорить от перехода в "Реал".

"Барселона" - не единственный вариант для продолжения карьеры Месси. Аргентинца зовут в Саудовскую Аравию, где "Аль-Хиляль" готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

В нынешнем чемпионате Франции Месси провел 27 матчей, забил 15 мячей и отдал 15 результативных передач.

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