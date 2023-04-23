Месси хотят сделать самым высокооплачиваемым футболистом в истории. И это не "Барселона"

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси 1 мая в Париже встретится с представителями "Аль-Хиляля", чтобы обсудить переход в саудовский клуб, передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Руди Галетти.

Отмечается, что встреча состоится на следующий день после матча между ПСЖ и "Лорьяном" в рамках 33-го тура чемпионата Франции.

"Аль-Хиляль" подтвердит свое намерение сделать его самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола (около 400 миллионов долларов за сезон).

Отметим, что контракт Месси с парижанами истекает этим летом. Ранее отмечалось, что он близок к возвращению в "Барселону", цвета которой защищал в период 2003-2021 годов.

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