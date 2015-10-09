"Пари Сен-Жермен" подтвердил тяжёлую травму нападающего сборной Франции Дезире Дуэ, который из-за повреждения передней крестообразной связки правого колена пропустит остаток сезона, передают Vesti.kz.

Дуэ перенесёт операцию

О диагнозе 21-летнего футболиста парижский клуб сообщил на официальном сайте. В конце ноября игроку предстоит перенести операцию.

Француз получил травму в матче 11-го тура чемпионата Франции с "Ниццей", который завершился поражением ПСЖ со счётом 2:3. В конце первого тайма вингера пришлось унести с поля на носилках. Медицинское обследование выявило разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Дезире Дуэ Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика Дуэ в нынешнем сезоне

В текущем сезоне нападающий провёл 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Действующий контракт Дуэ с парижанами рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 120 миллионов евро.

Ранее ПСЖ нашёл замену Дуэ и Хвиче Кварацхелии за 95 миллионов.

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