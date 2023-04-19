ПСЖ назвал условие для борьбы за лидера сборной Англии

Французский ПСЖ на определенных условиях готов присоединиться к борьбе за подписание нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее Кейн был назван приоритетной трансферной целью парижан.

Это произойдет, если нападающий сборной Англии решит покинуть свою команду в летнее трансферное окно. Парижский клуб следит за ситуацией с контрактом английского форварда и рассмотрит возможность перехода в летний период. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи неоднократно высказывал свое восхищение игроком в публичных выступлениях, сообщает 90min.

Немецкая "Бавария" также заинтересована в приобретении 29-летнего футболиста и может пообещать ему борьбу за трофеи. "Манчестер Сити" также рассматривает возможность приобретения игрока, но "Тоттенхэм" не хочет продавать своего футболиста другому английскому клубу.

Самого Кейна может привлечь переход в клуб, который борется за трофеи, но он также хочет установить новый рекорд по количеству голов в Английской премьер-лиге, что может заставить его остаться в "Тоттенхэме".

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