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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью. Нашли замену Месси?

ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью. Нашли замену Месси?
©instagram.com/spursofficial/psg

"Пари Сен-Жермен" нацелился на нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейна. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 90 миллионов евро, передают Vesti.kz.

По информации Le Parisien, он является приоритетной трансферной целью для парижан этим летом.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) Кейн провел 31 матч, забил 23 гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что ранее ходили разговоры о возвращении Лионеля Месси в "Барселону". Похоже, в ПСЖ нашли ему замену. При этом французам нужно выдержать конкуренцию со стороны "Баварии", которая также не прочь подписать Кейна.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78-28 70
3 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
4 Ньюкасл Юнайтед 30 15 11 4 48-24 56
5 Тоттенхэм Хотспур 31 16 5 10 57-45 53
6 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 14 7 8 54-37 49
8 Ливерпуль 30 13 8 9 56-36 47
9 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12 Кристал Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 7 15 26-42 34
14 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15 Вест Хэм Юнайтед 30 8 7 15 29-41 31
16 Лидс Юнайтед 31 7 8 16 40-60 29
17 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18 Ноттингем Форест 31 6 9 16 24-56 27
19 Лестер Сити 31 7 4 20 41-55 25
20 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Тоттенхэм АПЛ

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