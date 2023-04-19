ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью. Нашли замену Месси?

"Пари Сен-Жермен" нацелился на нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейна. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 90 миллионов евро, передают Vesti.kz.

По информации Le Parisien, он является приоритетной трансферной целью для парижан этим летом.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) Кейн провел 31 матч, забил 23 гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что ранее ходили разговоры о возвращении Лионеля Месси в "Барселону". Похоже, в ПСЖ нашли ему замену. При этом французам нужно выдержать конкуренцию со стороны "Баварии", которая также не прочь подписать Кейна.

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