ПСЖ нашел замену Мбаппе. На него также претендует "Барселона"

ПСЖ обратил внимание на вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса, сообщают Vesti.kz.

По информации GFFN парижане проявляют интерес к Диасу на фоне вероятного ухода нападающего Килиана Мбаппе в "Реал".

Ранее стало известно об интересе "Барселоны" к 28-летнему колумбийцу. Представитель игрока сообщил ему о намерении "Ливерпуля" получить за трансфер сумму в районе 120-140 миллионов евро.

Впрочем, каталонский клуб не готов выложить такие деньги за игрока. Действующий контракт Луиса Диаса с "Ливерпулем" действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне АПЛ колумбиец провел 27 матчей в которых забил шесть голов и сделал три голевые передачи.