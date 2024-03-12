Салах? "Барселона" нацелилась на вингера "Ливерпуля"

Колумбийский вингер "Ливерпуля" Луис Диас может присоединиться к "Барселоне", сообщают Vesti.kz.

По информации из El Heraldo президент каталонского клуба Жоан Лапорта на минувшей неделе встретился с агентом 27-летнего игрока.

Представитель игрока сообщил ему о намерении "Ливерпуля" получить за трансфер сумму в районе 120-140 миллионов евро.

В настоящее время "Барселона" не готова выложить такие деньги за игрока. Действующий контракт Луиса Диаса с "Ливерпулем" действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне АПЛ колумбиец провел 27 матчей в которых забил шесть голов и сделал три голевые передачи.