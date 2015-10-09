ПСЖ начал переговоры о будущем лучшего тренера мира

"Пари Сен-Жермен" начал переговоры с испанским тренером Луисом Энрике о новом контракте до 2030 года. Клуб настроен решительно, но 55-летний специалист пользуется интересом других команд, особенно английских, передают Vesti.kz со ссылкой на L’Équipe.

Луис Энрике укрепил позиции в клубе

За два с половиной года у руля ПСЖ Луис Энрике стал ключевой фигурой спортивного департамента. Он обладает полномочиями в спортивных вопросах и успешно перенаправил проект клуба, что вызвало внимание конкурентов.

Рекорды и долгосрочные цели

Если Луис Энрике останется в клубе на следующий сезон, он станет первым тренером эпохи QSI (Qatar Sports Investments), кто проведёт более трёх сезонов подряд. В настоящее время на его счету 948 дней и 151 матч. Продление контракта позволит Луису Энрике приблизиться к собственному рекорду по количеству матчей с "Барселоной" — осталось всего 30 матчей до отметки 181.

Признание и стабильность

Луис Энрике заявил, что хочет видеть, как клуб движется в правильном направлении. Он также подчеркнул, что проект ПСЖ отличается от предыдущих клубов и надеется на долгую работу в Париже.

Луис Энрике тренирует ПСЖ с 2023 года. Под его руководством парижане три раза выиграли Суперкубок Франции, по два раза Лигу 1 и Кубок Франции, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Признан тренером 2025 года ФИФА.

