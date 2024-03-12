Мбаппе отдали "Золотой мяч" после трансфера в "Реал"

Бывший нападающий "Реала" бразилец Роналдо высказался об ожидаемом переходе форварда "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе в мадридский клуб предстоящим летом, передают Vesti.kz.

"Надо дождаться официального объявления, прежде чем углубляться в детали, но в Мадриде все с нетерпением ждут Килиана. Это поистине потрясающий футболист. Со временем он станет лучшим игроком мира. Думаю, если он перейдет в "Реал", то сделает очень хороший выбор. После этого он сможет наконец-то получить "Золотой мяч", – приводит слова Роналдо Daily Mail.

Напомним, в прошлом году Мбаппе вошел в тройку при голосовании за "Золотой мяч", а приз достался Лионелю Месси. Для аргентинца эта награда стала рекордной, восьмой в карьере.

Сообщалось, что Мбаппе подпишет пятилетний контракт с "Реалом". Кроме того, "королевский клуб" пообещал ему бонусы, в том числе за "Золотой мяч".

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25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе парижан он завоевал 13 трофеев.

В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с ПСЖ истекает в июне. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

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