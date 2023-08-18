Мбаппе и Дембеле вошли в заявку ПСЖ на матч с "Тулузой"

Форварды сборной Франции Килиан Мбаппе и Усман Дембеле смогут помочь "Пари Сен-Жермену" в матче с "Тулузой" в рамках второго тура Лиги 1. Оба игрока были включены в заявку команды, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Тулузе на стадионе "Стадьом-де-Тулуз" 19 августа.

26-летний Дембеле перешел в ПСЖ из "Барселоны" 12 августа, подписав контракт да 30 июня 2028 года. Парижанам он обошелся в 50 миллионов евро.

24-летний Мбаппе был на какое-то время отстранен от тренировки с основным составом из-за отказа продлевать с клубом контракт, истекающий в 2024 году. Килиану даже хотели запретить посещать домашний стадион "Парк де Пренс". Но, в конце концов, стороны сели за стол переговоров и условились о том, что продлят соглашение до 2025 года с гарантированной возможностью перехода форварда в "Реал" по окончании сезона-2023/2024.

Напомним, что ПСЖ потерял очки в первом туре.

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