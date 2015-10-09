Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Франция
Массовой потасовкой футболистов и разгромом обернулся матч за первое место чемпионата Франции

"Марсель" одержал крупную победу над "Ниццей" в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Альянц Ривьера" в Ницце и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе "Марселя" дубль оформил Мейсон Гринвуд (33-я и 53-я минуты), еще по голу забили Пьер-Эмерик Обамеянг (11-я), Тимоти Веа (58-я) и Игор Пайшао (74-я). У хозяев отличился Мохамед-Али Шо (63-я).

Отметим, что в середине первого тайма матча между футболистами "Ниццы" и "Марселя" произошла массовая потасовка. Стычка произошла после второго гола гостей на 33-й минуте.

Сообщается, что изначально в защитника "Марселя" Эмерсона попали предметом с трибун. Через некоторое время конфликт начался уже среди игроков. 

В результате по желтой карточке получили защитник "Ниццы" Али Абди и вратарь "Марселя" Херонимо Рульи, которые находились на скамейке запасных.

Благодаря этой победе "Марсель", набрав 28 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив имеющий матч в запасе "Пари Сен-Жермен". "Ницца" с 17 баллами располагается на девятой строчке.

Гринвуд стал единоличным лидером гонки бомбардиров сезона чемпионата Франции с 10 голами.


Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Марсель Олимпик 13 9 1 3 33-12 28
2 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
3 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
4 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
5 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
6 Лион 12 6 2 4 18-15 20
7 Монако ФК 12 6 2 4 24-21 20
8 Ренн Стад 12 4 6 2 19-17 18
9 Ницца Олимпик 13 5 2 6 18-23 17
10 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
11 Париж 12 4 2 6 18-21 14
12 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
13 Анже 12 3 4 5 10-15 13
14 Метц 12 3 2 7 12-27 11
15 Брест 12 2 4 6 14-21 10
16 Нант 12 2 4 6 11-18 10
17 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
18 Осер 12 2 1 9 7-19 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

