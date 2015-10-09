Массовой потасовкой футболистов и разгромом обернулся матч за первое место чемпионата Франции

"Марсель" одержал крупную победу над "Ниццей" в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Альянц Ривьера" в Ницце и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе "Марселя" дубль оформил Мейсон Гринвуд (33-я и 53-я минуты), еще по голу забили Пьер-Эмерик Обамеянг (11-я), Тимоти Веа (58-я) и Игор Пайшао (74-я). У хозяев отличился Мохамед-Али Шо (63-я).

Отметим, что в середине первого тайма матча между футболистами "Ниццы" и "Марселя" произошла массовая потасовка. Стычка произошла после второго гола гостей на 33-й минуте.

Сообщается, что изначально в защитника "Марселя" Эмерсона попали предметом с трибун. Через некоторое время конфликт начался уже среди игроков.

В результате по желтой карточке получили защитник "Ниццы" Али Абди и вратарь "Марселя" Херонимо Рульи, которые находились на скамейке запасных.

Благодаря этой победе "Марсель", набрав 28 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив имеющий матч в запасе "Пари Сен-Жермен". "Ницца" с 17 баллами располагается на девятой строчке.

Гринвуд стал единоличным лидером гонки бомбардиров сезона чемпионата Франции с 10 голами.