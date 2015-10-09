Луис Энрике решил принял решение о своем будущем в ПСЖ

Луис Энрике продолжит работу на посту главного тренера ПСЖ — испанец остаётся ключевой фигурой проекта парижского клуба, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Diario AS, специалист уже договорился о продлении контракта до лета 2030 года. Официальное подтверждение сделки ожидается после завершения текущего сезона.

На данный момент Энрике сосредоточен на финишном отрезке кампании и нацелен завоевать титулы в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

Напомним, он возглавил ПСЖ в 2023 году и за это время добился впечатляющих результатов: трижды выигрывал Суперкубок Франции, по два раза брал чемпионат и Кубок страны, а также по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!