Капитан сборной Бразилии решил получить гражданство другой страны перед ЧМ-2026

Защитник "Пари Сен-Жермен" и капитан сборной Бразилии Маркиньос объявил о намерении получить французское гражданство, передают Vesti.kz.

"Для меня было бы огромным удовольствием наконец стать французским парижанином. Мы работаем над этим. Моя жена уже подала документы. Я тоже занимаюсь этим, чтобы подать заявление вместе с ней. Это способ символизировать всё, что Франция и Париж мне дали и принесли. Так что вполне естественно, что большая часть меня — парижанин. Мои дети родились здесь, и моя жена также живёт здесь со мной уже долгое время с момента моего приезда", — цитирует слова Маркиньоса Football Tweet.

Маркиньос живёт во Франции с 2013 года, когда ПСЖ приобрёл его у итальянской "Ромы" за 31,4 миллиона евро. За это время бразилец стал капитаном и одним из символов парижского клуба. В прошлом сезоне он помог команде выиграть все возможные трофеи, включая первую в истории команды победу в Лиге чемпионов.

Важно отметить, что речь не идёт о смене спортивного гражданства. Маркиньос продолжит выступать за сборную Бразилии и летом 2026 года примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

