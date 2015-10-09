Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Франция
Сегодня 17:10
 

Капитан сборной Бразилии решил получить гражданство другой страны перед ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Капитан сборной Бразилии решил получить гражданство другой страны перед ЧМ-2026 ©depositphotos/by thenews2.com

Защитник "Пари Сен-Жермен" и капитан сборной Бразилии Маркиньос объявил о намерении получить французское гражданство, передают Vesti.kz.

Поделиться

Защитник "Пари Сен-Жермен" и капитан сборной Бразилии Маркиньос объявил о намерении получить французское гражданство, передают Vesti.kz.

"Для меня было бы огромным удовольствием наконец стать французским парижанином. Мы работаем над этим. Моя жена уже подала документы. Я тоже занимаюсь этим, чтобы подать заявление вместе с ней. Это способ символизировать всё, что Франция и Париж мне дали и принесли.

Так что вполне естественно, что большая часть меня — парижанин. Мои дети родились здесь, и моя жена также живёт здесь со мной уже долгое время с момента моего приезда", — цитирует слова Маркиньоса Football Tweet.

Маркиньос живёт во Франции с 2013 года, когда ПСЖ приобрёл его у итальянской "Ромы" за 31,4 миллиона евро. За это время бразилец стал капитаном и одним из символов парижского клуба. В прошлом сезоне он помог команде выиграть все возможные трофеи, включая первую в истории команды победу в Лиге чемпионов.

Важно отметить, что речь не идёт о смене спортивного гражданства. Маркиньос продолжит выступать за сборную Бразилии и летом 2026 года примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Узбекистан пошёл на жертвы ради ЧМ-2026


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
5 января 00:45   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Париж
Париж
(Париж)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Париж
Проголосовало 35 человек

Реклама

Живи спортом!