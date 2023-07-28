Капитан ПСЖ может поплатиться за поддержку Мбаппе

По информации от Sports Zone, ПСЖ рассматривает возможность продажи Маркиньоса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Капитан ПСЖ высказался о ситуации с Мбаппе

Причиной такой реакции руководства парижского клуба стали слова капитана команды в поддержку форварда Килиана Мбаппе, который не был включен в заявку на турне по Японии.

Источник отмечает, что на данный момент ПСЖ не планирует активно выставлять Маркиньоса на трансфер, но они не будут препятствовать его уходу, если поступит приемлемое предложение от другого клуба.

Маркиньос выступает за ПСЖ с 2013 года, и его соглашение с клубом действует до 2028 года.

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