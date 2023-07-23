Капитан ПСЖ высказался о ситуации с Мбаппе

Капитан ПСЖ Маркиньос высказал надежду на то, что ситуация с Килианом Мбаппе будет разрешена, и французская суперзвезда снова присоединится к команде на предстоящий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ПСЖ решил исключить Мбаппе из состава команды для участия в предсезонном турне по Японии и Южной Корее из-за того, что футболист отказался продлевать контракт.

"Он исключительный игрок, но это решение было принято руководством без нашего участия. Даже здесь, в Японии, вы задаете свои вопросы. Мы всегда хотим, чтобы с нами были лучшие игроки, и я надеюсь, что будет принято решение, позволяющее ему быть с нами и помогать нам в этом сезоне", - цитирует Маркиньоса France 24.

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